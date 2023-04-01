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В России число магазинов электронных сигарет и вейпов выросло на треть за год

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С марта прошлого года число магазинов, продающих электронные сигареты, увеличилось на 32%, сообщает РБК со ссылкой на данные картографического сервиса 2ГИС.

По информации источника, в марте 2023 года количество таких торговых точек в российских городах-миллионниках достигло 16,9 тыс. точек. При этом самый высокий прирост показал Волгоград, в котором число магазинов, продающих электронные сигареты магазинов, выросло за год на 56%. Почти так же — на 50% — выросло число таких точек в Уфе. Москва же прибавила в этом сегменте на 32%, сейчас в столице 4,1 тыс. аналогичных магазинов.

По мнению экспертов, такой прирост обусловлен ростом потребности в такой продукции и меньшим контролем в законодательстве, в отличие от традиционной табачной розницы. Как заявил один из участников рынка, большинство продавцов в сфере продаж электронных сигарет и вейпов не платят акциз, власти не всегда понимают, легален ли продукт, а ценообразование и маржинальность остаются в руках предпринимателей.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам нижней палаты парламента внести свои предложения о возможном запрете вейпов в стране.

В Минфине РФ заявилизаявили, что такой запрет может привести к значительным потерям для федерального бюджета и к нелегальному сбыту этих товаров.

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