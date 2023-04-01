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Bloomberg: «смещение» нефтяных рынков на восток привело к буму строительства танкеров

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Reuters

На фоне восстановления рынков стран Азии и появления новых нефтеперерабатывающих комплексов в мире наблюдается бум строительства нефтяных танкеров. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на опрошенных судовых брокеров и аналитиков.

По данным судового брокера Braemar, с начала 2023 года было заказано 38 танкеров среднего класса, это рекордный показатель как минимум с 2013 года. В Simpson Spence & Young заявили, что за весь прошлый год международные серийные номера — один из основных показателей заказов, — получил 31 танкер.

Как отмечает Bloomberg, резкий спрос на нефтетанкеры начался из-за «смещения» рынков из Европы в Азию и на Ближний Восток.

«Эта тенденция <...> сделала морские перевозки более прибыльными и ускорила строительство новых судов», — указано в статье.

В настоящее время морем перевозится более 200 млн барр. по сравнению со 177 млн барр. по сравнению с 2022 годом, подсчитали в Kpler Inc. Покупатели на восточном побережье США приобретают все больше топлива с Ближнего Востока и Азии, поскольку Европа мало что может предложить. По данным Bloomberg, эту тенденцию также усугубила российская военная операция на Украине, из-за которой спрос на перевозки топлива танкерами вырос до рекордных с 2013 года значений.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Россия якобы создает «теневой флот» нефтетанкеров для обхода грядущего эмбарго ЕС.

Также издание Politico сообщало, что российская нефть нашла «широко открытый» черный ход и поступает в ЕС через посредников.

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