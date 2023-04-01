В двух регионах Сибири начал действовать льготный тариф на ж/д перевозки нефтепродуктов

Правительство России с 1 апреля 2023 года расширило географию поставок нефтепродуктов железнодорожным транспортом по льготному тарифу — в программу субсидирования были включены Красноярский край и Иркутская область. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что программа предполагает выделение субсидий перевозчикам на возмещение потерь при установлении льготных тарифов на доставку бензина, дизельного топлива и авиакеросина по железной дороге. По мнению российских властей, данные льготы позволят сдержать динамику оптовых цен, снизить давление на розницу и поддержать местных независимых операторов АЗС.

В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России уточнили, что субсидия будет составлять 4 тыс. рублей за одну тонну и позволит увеличить число заводов, которые смогут поставлять топливо на дальний Восток.

Ранее независимый эксперт Кирилл Родионов писал, что крупнейшими импортерами российской нефти с января 2022 года по февраль 2023 года стали Индия и Китай, а нефтепродуктов – страны Африки и Ближнего Востока.

В мае 2022 года Госдума предложила предоставить нефтяникам дополнительные налоговые льготы из-за антироссийских санкций.