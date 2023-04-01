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В РФ началась обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

В России началась обязательная маркировка пива в кегах и слабоалкогольных напитков, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющийся оператором системы маркировки «Честный знак».

Как отметил руководитель управления подакцизных товарных групп оператора Кирилл Волков, вместе с производителями, импортерами, предприятиями оптовой и розничной торговли и гостинично-ресторанным бизнесом был проведен совместный эксперимент, в ходе которого удалось протестировать «маркировку всех видов продукции на всех типах линий», наладить интеграцию с ЕГАИС и обеспечить полную прозрачность пути напитка от пивоварни или границы РФ до конечного потребителя.

С 1 октября процедура обязательной маркировки затронет напитки в стеклянной и ПЭТ-таре, а с 15 января 2024 года — напитки во всех остальных видах упаковки.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что глобальные игроки сократили выпуск пива в России по итогам 2022 года.

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