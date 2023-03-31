Крупнейший мыловаренный завод на востоке Германии закроют после 114 лет работы

Завод по производству мыла Kappus в немецком городе Риза на востоке страны закроют в конце 2023 года после 114 лет работы, написала газета Bild.

Дело в том, что с октября 2022 года мыловаренная фабрика испытывает проблемы с оплатой платежей.

По словам 59-летней Аксель Буххольц, которой завод принадлежит с 1992 года, не было ни одного инвестора, изъявившего желание приобрести это предприятие с ее устаревшим оборудованием. Управляющая заводом отметила, что сотрудникам предложат работу на одном из предприятий в соседнем городе Хайтерсхайм.

Завод построили в 1909 году. После Второй мировой войны на этом предприятии производили 80% мыла, необходимого Германской Демократической Республике (ГДР). Также твердое мыло местного производства экспортировали в другие страны.

Во второй половине ноября 2022 года здание Auto Moto und Sport сообщило, что компания Bia Forst, которая поставляла на конвейеры автопроизводителя Mercedes-Benz хромированные трехлучевые звезды, закроет свой завод из-за снижения спроса на продукцию.