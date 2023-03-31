Туроператор «Солвекс» прекращает деятельность спустя 30 лет работы в России

Туроператор «Солвекс» прекращает свою деятельность в России спустя 30 лет пребывания в этой стране. Об этом сообщается на сайте компании.

Как отмечает сама организация, причиной прекращения деятельности в РФ стала невозможность исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта в сфере международного выездного туризма и внутреннего туризма.

В «Солвексе» уточнили, что клиенты компании смогут найти информацию о возмещении им ущерба на сайте ассоциации «Турпомощь». Сведения о выплате страхового возмещения появятся на сайте страховщика СК «Евроинс».

Генеральный директор «Солвекса» Димитр Цонев рассказал RATA News, что туроператор не в состоянии продолжить работу из-за обстановки в мире.

Цонев напомнил, как 2 февраля 2023 года Минэкономразвития РФ объявило, что субсидий и отсрочки возврата средств за неосуществленные туры не будет. Гендиректор подчеркнул, что в таких условиях вести туроператорскую деятельность по выездным направлениям невыгодно.

Ранее сообщалось, что туроператор «Русь-тур» заявил о прекращении работы.