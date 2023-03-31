Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Туроператор «Солвекс» прекращает деятельность спустя 30 лет работы в России

close
100%
Туроператор Solvex

Туроператор «Солвекс» прекращает свою деятельность в России спустя 30 лет пребывания в этой стране. Об этом сообщается на сайте компании.

Как отмечает сама организация, причиной прекращения деятельности в РФ стала невозможность исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта в сфере международного выездного туризма и внутреннего туризма.

В «Солвексе» уточнили, что клиенты компании смогут найти информацию о возмещении им ущерба на сайте ассоциации «Турпомощь». Сведения о выплате страхового возмещения появятся на сайте страховщика СК «Евроинс».

Генеральный директор «Солвекса» Димитр Цонев рассказал RATA News, что туроператор не в состоянии продолжить работу из-за обстановки в мире.

Цонев напомнил, как 2 февраля 2023 года Минэкономразвития РФ объявило, что субсидий и отсрочки возврата средств за неосуществленные туры не будет. Гендиректор подчеркнул, что в таких условиях вести туроператорскую деятельность по выездным направлениям невыгодно.

Ранее сообщалось, что туроператор «Русь-тур» заявил о прекращении работы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях