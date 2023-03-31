Лесопромышленный холдинг Segezha Group продал семь заводов в Европе

Лесопромышленный холдинг Segezha Group, который лидирует в России по объемам производства промышленных бумажных мешков и пиломатериалов, продал европейскую «дочку» Segezha Packaging, которая объединяет семь заводов в Европе. Об этом написало РБК cо ссылкой на президента Segezha Group Михаила Шамолина.

Сумму сделки и другие детали Шамолин, отвечая на вопрос РБК, не раскрыл. Но он отметил, что сделка была «рыночной».

Заводы Segezha Packaging были расположены в Дании, Нидерландах, Германии, Чехии, Турции, Румынии и Италии и занимались производством бумажной упаковки. Но на эти предприятия приходилось около 1% показателя OIBDA группы.

«…Их общая мощность составляет около 700 млн бумажных мешков в год. Мощность всех таких предприятий Segezha Group была около 1,6 млрд мешков в год…. В прошлом году было произведено 1,4 млрд мешков, то есть по итогам сделки с европейскими заводами производство компании может сократиться почти в два раза», — следует из материала.

Segezha Group поставляла на заводы в Европе бумагу, из которой они производили мешки и другую упаковку. Однако с июля прошлого года Евросоюз запретил импорт российской лесопромышленной продукции в рамках пятого пакета санкций.