«Ъ»: Грузия в 2023 году более чем втрое увеличила экспорт легковых автомобилей в Россию

Грузия увеличила экспорт легковых автомобилей в Россию, Армению, Киргизию и Казахстан. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные грузинской таможенной статистики.

В частности, в Россию в январе—феврале поступило 978 автомобилей на $13,5 млн против 209 машин в 2022 году.

Сама Грузия автомобили не производит, однако страна активно импортирует их. Так, в январе—феврале 2023 года из США было ввезено 8,2 тыс. автомобилей на $97 млн, из Германии — 1,3 тыс. машин ($29,2 млн).

По данным «Автостата», в указанный период в России было продано почти 9,8 тыс. автомобилей возрастом до трех лет, полученных по параллельному импорту, однако это были в основном машины из Китая.

В целом, по данным правительственного агентства Грузии по статистике, в январе и феврале реэкспорт легковых автомобилей достиг десятилетнего максимума в 13,5 тыс. автомобилей общей стоимостью $236,8 млн. При этом в 2019 году республика реэкспортировала 9,7 тыс. автомобилей на сумму $59,8 млн за весь год.

Ранее сообщалось, что Иран прорабатывает возможность совместного с Россией выпуска машин.