Институт международных финансов: завершается период избыточного торгового профицита РФ

Сверхдоходы России от выросших в преддверии и по причине спецоперации на Украине мировых цен на сырье составили $215 млрд, подсчитали в Институте международных финансов (IIF), пишет РБК.

Избыточный внешнеторговый профицит экономисты определили как превышение положительного сальдо торгового баланса над «нормальной сезонной траекторией в течение года». Превышение было отмечено еще в 2021 году, когда цены на энергоносители стали расти.

Сейчас экономисты утверждают:«этим потокам сверхдоходов пришел конец».

В 2023 году профицит торгового баланса РФ оказался ниже типичного сезонного графика.

Так, по их оценке, в 2023 году «недобор» торгового профицита до сезонной нормы составляет $5,3 млрд, и, скорее всего, он будет нарастать.

Специалисты указали, что это означает, что Москва вынуждена растрачивать накопленное.

Ранее сообщалось, что профицит консолидированных бюджетов российских регионов в 2022 году уменьшился в 13 раз по сравнению с показателем 2021 года. Это следует из доклада Счетной палаты.