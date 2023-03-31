Малайзия планирует увеличить экспорт пальмового масла на Ближний Восток и в Африку

Малайзия хочет увеличить экспорт пальмового масла на рынки Ближнего Востока и Африки за счет создания новых экспортных центров в Египте и Саудовской Аравии. Об этом заявил вице-премьер, министр плантационной промышленности и сырьевых товаров страны Фадилла Юсоф газете Nikkei.

По его словам, страна в этой секторе рассматривает несколько стратегий. Юсоф указал на то, что Малайзия изучает новые рынки и одновременно укрепляем отношения с близкими ей странами.

Так, недавно состоялась встреча с послом Египта в Малайзии.

«Они хотят больше импортировать наш продукт, чтобы Египет был хабом, чтобы они могли распространять масло в Африке», — уточнил министр.Он добавил, что в экспорт заинтересована и Саудовская Аравия. Еще одними покупателями могут выступить Катар и Китай.

«Пальмовое масло — это стабильный товар, который вносит огромный вклад в ВВП Малайзии, хотя мир сейчас переживает ряд кризисов и сбоев в глобальных цепочках поставок», — заключил Юсоф.

В 2022 года экспорт малазийского пальмового масла на Ближний Восток увеличился на 32%, а в Северную Африку — на 51%.

Экологи обеспокоены ростом пальмовых плантаций в Малайзии. Так, человекообразные обезьяны орангутаны находятся под угрозой исчезновения в дикой природе, главным образом из-за продолжающегося уничтожения мест обитания. Несмотря на создание национальных парков, вырубка лесов продолжается, чаще всего под пальмовые плантации.

Статус суматранского и тапанульского орангутана критический. Статус калимантанского орангутана — в опасности.

Ранее ЕС одобрил запрет на импорт ряда продуктов, из-за которых вырубают леса. Речь о кофе, какао и пальмовом масле.

Также многие врачи говорят об опасности употребления пальмового масла. Так, врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» Евгений Белоусов заявил, что лапша быстрого приготовления, помимо набора веса, может вызывать серьезные сердечно-сосудистые заболевания, повышение кровяного давления и уровня сахара в крови. По словам эксперта, лапша быстрого приготовления отличается от обычных макаронных изделий тем, что она обжаривается и сушится в разогретом масле. В процессе приготовления лапша 2-3 минуты находится в кипящем пальмовом масле, где оно изменяет структуру продукта и заменяет в нем влагу. Это в дальнейшем обеспечивает очень простое и быстрое приготовление с помощью кипятка.

«Пальмовое масло богато насыщенными жирными кислотами. Организм не способен усваивать его полностью, поэтому пальмовое масло оседает на стенках кровеносных сосудов. Это может вызывать серьезные сердечно-сосудистые заболевания. Также употребление продукта в ежедневном рационе грозит повышением кровяного давления и уровня сахара в крови», – предостерег гастроэнтеролог Белоусов.