«Известия»: продавцы электроники в России страдают из-за переполненных складов

Продавцы электроники в России вынуждены распродавать свой товар со скидками из-за переполненных складов, пишут «Известия», ссылаясь на рассказы участников рынка.

По данным газеты, торговцы распродают гаджеты и аксессуары к ним со скидкой 15–20%. Также источники утверждают, что предложение на продукцию значительно превышает спрос — в конце марта продажи сократились на 30%.

Дистрибуторы рассчитывают на возобновление спроса на электронику не ранее конца весны.

Эксперты полагают, что невостребованные товары и дальше будут продуваться с большим дисконтом.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что спрос на наушники и прочие носимые устройства в России может сократиться на 20% по итогам первого квартала 2023 года. При этом такая ситуация могла произойти из-за роста доли контрафакта на рынке.