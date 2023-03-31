Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Известия»: продавцы электроники в России страдают из-за переполненных складов

close
100%
Александр Гальперин/РИА «Новости»

Продавцы электроники в России вынуждены распродавать свой товар со скидками из-за переполненных складов, пишут «Известия», ссылаясь на рассказы участников рынка.

По данным газеты, торговцы распродают гаджеты и аксессуары к ним со скидкой 15–20%. Также источники утверждают, что предложение на продукцию значительно превышает спрос — в конце марта продажи сократились на 30%.

Дистрибуторы рассчитывают на возобновление спроса на электронику не ранее конца весны.

Эксперты полагают, что невостребованные товары и дальше будут продуваться с большим дисконтом.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что спрос на наушники и прочие носимые устройства в России может сократиться на 20% по итогам первого квартала 2023 года. При этом такая ситуация могла произойти из-за роста доли контрафакта на рынке.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях