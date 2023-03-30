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ЕЭК: операторам связи стран ЕАЭС направлен запрос для анализа стоимости услуг по роумингу

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Владислав Воднев/РИА «Новости»

Официальный представитель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина во время брифинга заявила, что операторам связи государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) был направлен запрос в целях проведения анализа стоимости услуг по международному роумингу. Об этом сообщает ТАСС.

«На данном этапе комиссия (ЕЭК. — «Газета.Ru») направила запрос операторам электросвязи стран Союза (ЕАЭС. — «Газета.Ru»), чтобы проанализировать стоимость услуг по пропуску международного трафика», — сказала она.

Ранее газета «Ведомости» писала, что Россия отменит международный сотовый роуминг с Казахстаном, Киргизией и Арменией к 2025 году. В материале сообщается, что ЕЭК потребовала от мобильных операторов в ЕАЭС до 2025 года разработать «правила использования справедливых тарифов» на территории стран — участниц союза и уменьшить тарифы на услуги международного интерконнекта и внедрить обновленные тарифы на услуги сотовой связи для абонентов ЕАЭС.

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