WSJ: Минфин США может ужесточить правила банковского регулирования

Министр финансов США Джанет Йеллен собирается объявить о возможном ужесточении правил в банковском секторе после краха нескольких банков. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на подготовленное выступление Йеллен в Национальной ассоциации экономики бизнеса.

«Министр финансов Джанет Йеллен планирует заявить, что регуляторам, возможно, необходимо ужесточить банковские правила после краха Silicon Valley Bank и Signature Bank, утверждая, что недавние потрясения являются признаком того, что усилия по укреплению финансовой системы не завершены», — отметили в публикации.

По данным издания, в своем выступлении Йеллен поставит под сомнение эффективность созданной после кризиса 2008 года системы регулирования. Так как, скорее всего, именно ее неэффективность привела к тому, что регулирующие органы в марте оказывали экстренную помощь кредитным учреждениям ради защиты вкладчиков SVB и Signature.

Из подготовленного выступления Йеллен также следует, что фонды денежного рынка, хедж-фонды и стейблкоины могут привести к нестабильности из-за «пожарных продаж» активов. Например, во время кризисной ситуации инвесторы попытаются покинуть фонды денежного рынка. В свою очередь это спровоцирует распродажу базовых активов и приведет к дестабилизации на рынке.

23 марта экс-депутат бундестага Герхард Шик заявил, что в Евросоюзе (ЕС) необходимо регулировать банковскую деятельность, так как текущая ситуация похожа на «лихорадочную игру в покер» 2008 года, когда все было нестабильно, но ничего не делалось.