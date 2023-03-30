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Центробанк: средняя ставка по ипотеке в России вновь превысила 8% по итогам февраля

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Нина Зотина/РИА «Новости»

По итогам февраля текущего года средняя ставка по ипотеке на российском рынке вновь превысила 8% и составила 8,05%. Таким образом данный показатель увеличился до уровня марта 2022 года, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на статистические данные аналитиков Центробанка.

За последний зимний месяц средняя ипотечная ставка в России поднялась на 0,19 процентного пункта. С начала текущего года этот показатель увеличился на 1,4 п.п. В то же время средний срок выплат по жилищному кредитованию вырос на 2,6 месяца и достиг рекордных 287,5 месяца (23 года и 11,5 месяца), уточняется в статье.

«Средняя ставка по ипотеке в России по итогам февраля выросла до уровня марта 2022 года — 8,05%, а средний срок максимально приблизился к 24 годам», — говорится в материале.

28 марта директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов заявил, что доступность жилья в России не выросла, несмотря на льготную ипотеку. При этом рядовому гражданину нужно копить на квартиру 8 лет при отсутствии затрат на еду и питье.

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