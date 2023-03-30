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«Известия»: почти 80% российских промышленников заявили о необходимости вернуть госплан

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78,5% представителей промышленных предприятий считают, что в промышленность необходимо вернуть госплан, сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование Государственного университета управления (ГУУ).

Из 278 менеджеров, принявших участие в опросе, 37% считают, что внедрение госплана необходимо во всех отраслях. Еще 41,5% заявили, что госплан нужно внедрить частично. 13,3% сказали, что ни в какую отрасль возвращать госплан не нужно.

Госплан СССР — государственный орган, осуществлявший общегосударственное планирование развития народного хозяйства СССР и контроль за выполнением народнохозяйственных планов, действовавший в период c 1923 по 1991 год.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев зачитал телеграмму Иосифа Сталина на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальный техники и средств поражения.

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