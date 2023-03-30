Банк России может внедрить систему открытия счета в банках по видеосвязи в 2024 году

Российский Центробанк может внедрить систему открытия счета в кредитных организациях по видеосвязи в 2024 году. Об этом сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля регулятора Илья Ясинский, написало агентство РИА Новости.

«Еще один момент, который в настоящее время очень плотно обсуждается Банком России с Росфинмониторингом и другими заинтересованными ФОИВ (федеральные органы исполнительной власти) — это момент, связанный с внедрением в обыденную практику так называемой видеоидентификации — открытие счета в рамках видеоконференцсвязи», — заявил он.

На сегодняшний день физические лица могут впервые открыть счет в каком-либо банке только при личном общении с сотрудниками организации, либо через единую биометрическую систему.

В первой половине января Сбербанк предоставил ООО и индивидуальным предпринимателям полноценный сервис дистанционного открытия первого расчетного счета.

На прошлой неделе пресс-служба Совкомбанка сообщила о появлении возможности оформления ипотеки без личного присутствия при приобретении недвижимости у застройщика.