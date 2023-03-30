«Ъ»: компания «Айсберри» стала новым лидером на российском рынке мороженого

Компания «Айсберри», выпускающая бренды «Пломбир Вологодский», «Филевское», «Жемчужина России», стала новым лидером на российском рынке мороженого по итогам 2022 года. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты исследования Milknews, Streda Consulting, «Союзмолоко» и Союза мороженщиков.

До этого лидером на российском рынке мороженого считалась ГК «Ренна», выпускающая бренд «Коровка из Кореновки». Однако к настоящему времени фирма переместилась на вторую строчку рейтинга из-за снижения объемов производства в прошлом году. Тройку лидеров замкнул Unilever, известный по брендам «Магнат», «Золотой стандарт», уточняется в статье.

«ГК «Айсберри» стала крупнейшим производителем мороженого в России, увеличив в 2022 году выпуск продукции на 19,6%, до 52,6 тыс. тонн. Прежний лидер — ГК «Ренна» (бренд «Коровка из Кореновки») заняла вторую строчку, снизив производство на 7,4%, до 46,7 тыс. тонн. Unilever («Магнат», «Золотой стандарт» и др.) сократила выпуск мороженого на 13,3%, до 39 тыс. тонн, опустившись на третью позицию», — говорится в материале.

По итогам 2022 года совокупный объем производства мороженого на внутреннем рынке России составил 468 тыс. тонн. По сравнению с 2021-м показатель снизился на 11,1%, заключается в заметке.

2 декабря АО «БРПИ», выпускавшее в России мороженое и торты под брендом Baskin Robbins, подало заявку на регистрацию товарного знака BRandICE. При этом сайт Baskin Robbins к тому времени уже был оформлен под новое наименование. В новом логотипе была использована схожая цветовая гамма — сочетания фуксии, синего и белого цветов.