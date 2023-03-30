Специалист Павлов заявил, что более 60% соков не соответствуют заявленному качеству

Более чем 60% упаковок томатного сока и лимонада «Тархун» на полках магазинов в России оказались с нарушениями, которые были допущены производителем. Об этом ТАСС заявил глава Общественной потребительской инициативы (ОПИ) Олег Павлов.

«Исследования качества продукции, проводимые ОПИ на рынке соков и сладких газированных напитков, свидетельствуют о масштабных систематических нарушениях, допускаемых недобросовестными производителями. По некоторым видам продукции доля образцов с нарушениями превышает 60%», — отметил Павлов.

По его словам, основными нарушениями в исследуемой продукции стали наличие пестицидов, плесневых грибов, незаявленных на упаковке сахарозаменителей, красителей, консервантов, ароматизаторов, недостаток или избыток соли и сахара и ряд других проблем.

Он добавил, что после ухода с российского рынка ряда западных компаний приток контрафактной продукции увеличился. Кроме того, с введением акцизов на сахар большинство производителей будут думать, чем его заменить. Однако некоторые сахарозаменители могут быть опасны для здоровья. Поэтому сейчас важно поддержать маркировку данной отрасли, чтобы защитить рынок от подделок.

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