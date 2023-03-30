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Восстановительные работы на газопроводе в Свердловской области продлятся до 2 апреля

Восстановительные работы на газопроводе в Свердловской области, который был поврежден в результате взрыва, будут вестись до воскресенья, 2 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Аварийно-восстановительные работы планируется завершить к середине дня воскресенья», — сказал собеседник агентства.

Взрыв и пожар произошли на газопроводе «Ямбург-Елец 1», принадлежащего «Газпром трансгаз Югорск», в поселке Пелым Свердловской области вечером 29 марта. Глава округа Пелым Шахит Алиев подтвердил взрыв на местном газопроводе. В результате ЧП никто не пострадал.

Несколькими днями ранее Baza писала, что в Симферополе на участке газового кранового узла произошел взрыв. Сообщалось, что на участке нашли взрывное устройство.

В феврале этого года взрыв произошел на газопроводе в Ярославской области.

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