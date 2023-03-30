Продажи обуви в России в 2022 году снизились более чем на 10% относительно 2021 года

Объем продаж обуви в России по итогам 2022 года снизился более чем на 10% по сравнению с показателем 2021 года. Об этом написал ТАСС со ссылкой на подготовленный ЦРПТ (оператор системы «Честный знак») и Национальным научным центром компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК) при Минпромторге годовой обзор обувной отрасли.

«За 2022 год было продано на 10,5% меньше пар обуви, чем в 2021 году — 290 млн пар», — сказано в тексте исследования.

Средняя цена покупки обуви, напротив, выросла на 9,6% по отношению к 2021 году и составила 2,445 тыс. руб. В частности кеды подорожали на 20,4%, до 2,802 тыс. руб., сандалии — на 19,5%, до 1,913 тыс. руб., валенки — на 16,9%, до 1,803 тыс. руб., туфли — на 17,3%, до 2,467 тыс. руб.

На этой неделе портал Hypebae написал, что бруклинская творческая студия MSCHF разработала кроссовки, которые можно надевать с обеих сторон.

На прошлой неделе интернет-издание Oddity Central рассказало о жителе американского Коннектикута, который передвигается без обуви 20 лет. По словам мужчины, хождение босиком положительно сказалось на его здоровье.