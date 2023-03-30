Бразилия и Китай заключили соглашение об отказе от доллара в пользу национальных валют

Бразилиа и Пекин договорились об отказе от доллара в пользу своих национальных валют — юаня и реала. Об этом написали на сайте телеканала Fox Business со ссылкой на сообщение Бразильского агентства по содействию торговле и инвестициям (ApexBrasil).

Теперь Бразилия и Китай смогут напрямую обменивать юани на реалы и наоборот. Прежде сторонам приходилось сначала конвертировать свою национальную валюту в американские доллары при расчетах.

Ожидается, что новая договоренность сократит затраты и поспособствует большему расширению двусторонней торговли, а также облегчит инвестиции.

Китай — крупнейший торговый партнер Бразилии. На долю Пекина приходится более пятой части всего импорта, за ним следуют США. Оборот между странами — $150 млрд в год.

Накануне издание Business Times со ссылкой на заявление Шанхайской биржи нефти и природного газа написало, что третья по величине национальная нефтяная компания Китая China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) впервые продала партию сжиженного природного газа, рассчитавшись в юанях, одной из крупнейших в мире нефтегазовой TotalEnergies (Франция).