«Ъ»: в России на 11,1% сократился объем производства мороженого

Объем производства мороженого в России сократился на 11,1%, до 468 тыс. т по итогам 2022 года относительно показателей 2021 года. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование агентства Milknews, консалтинговой компании Streda Consulting, объединения «Союзмолоко» и Союза мороженщиков.

Также отмечается, что российская группа компаний «Айсберри» («Пломбир Вологодский», «Филевское», «Жемчужина России») стала крупнейшим производителем мороженого в России, увеличив в 2022 году объем выпуска продукции на 19,6%, до 52,6 тыс. т. Предыдущий лидер — российская ГК «Ренна» («Коровка из Кореновки») — опустился на вторую строчку, сократив производство на 7,4%, до 46,7 тыс. т.

Британская Unilever («Магнат», «Золотой стандарт») сократила выпуск мороженого на 13,3%, до 39 тыс. т, став третьей в рейтинге.

В «Айсберри» свои хорошие результаты связали с запуском нового завода в Ярославской области, а также модернизацией площадок в Вологде и Пензе.

В первой половине марта агентство dpa написало, что в Германии после разрешения Евросоюза употреблять в пищу некоторых насекомых одно из местных кафе стало предлагать своим посетителям мороженое со вкусом сверчков, посыпанное сушеными сверчками.