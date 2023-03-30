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Япония выделила Украине новый пакет гуманитарной помощи на $470 млн

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Reuters

Министерство иностранных дел Японии решило выделить Украине новый пакет гуманитарной помощи на сумму $470 млн. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что средства предназначены для приобретения оборудования, которое необходимо для проведения разминирования и расчистки завалов, а также для восстановления инфраструктуры, в том числе связанной с сельскохозяйственной промышленностью Украины.

Кроме того, часть денег пойдет на восстановление украинской энергетической системы, которая пострадала в результате боевых действий.

«Япония продолжит поддерживать и быть рядом с народом Украины, столкнувшимся с трудностями», — говорится в публикации японского МИД.

Общий объем гумпомощи, которую Токио направил Киеву, превышает $1,6 млрд.

Ранее сообщалось, что президент Финляндии Саули Ниинисте одобрил 14-й пакет военной помощи Украине, в который войдут танки Leopard 2.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

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