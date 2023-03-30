Реклама у блогеров поднялась в цене до 30% после вступления в силу закона о маркировке

Около 20% блогеров, которые оказывают услуги по рекламной интеграции, подняли цены на свои услуги после вступления в силу закона о маркировке рекламы. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию председателя комитета Influencer Marketing Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР) Антона Петухова.

По данным маркетингового агентства Kokoc Group, цена на интеграции у блогеров с начала года выросла на 10 — 20%. В платформе для рекламодателей и блогеров Epicstars сказали о росте на 10 — 30%, в агентстве коммуникации с блогерами Idols Agency — на 15–20%.

Гендиректор Kokoc Group Александр Шокуров связал повышение цены с тем, что блогерам, соблюдающим закон о маркировке, приходится делать дополнительную работу.

Закон о маркировке рекламы вступил в силу 1 сентября 2022 года. В соответствии с ним необходимо указывать сведения о рекламодателе во всех материалах и отправлять в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР) Роскомнадзора данные о кампании, итогах ее проведения, договорах и актах.

В середине февраля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в мессенджере Telegram надо ввести маркировку каналов, чьи авторы публикуют враждебную по отношению к России информацию.