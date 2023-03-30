В МВФ заявили о неизбежности проблем банков в развитых странах из-за борьбы с инфляцией

Проблемы банков в развитых экономиках стали неизбежным следствием действий властей, направленных на борьбу с инфляцией. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, передает РИА Новости.

Она отметила, что стремительный переход от низких ставок к высоким привел к турбулентности в банковском секторе.

При этом, по ее словам, возникшие сложности в банковском секторе сделали выбор властей в вопросе используемых ими инструментов еще более трудным.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что банковский кризис в Соединенных Штатах Америки еще не закончился, однако американские власти смогли взять ситуацию под контроль.

Управляющий директор компании «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин отметил, что кризисные явления в банковской системе США и Европы могут спровоцировать рецессию в западной экономике.