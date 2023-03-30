WP: Белый дом потребует ужесточить правила для средних банков после банкротства SVB

Администрация президента США Джо Байдена на этой неделе потребует от Федеральной резервной системы (ФРС) США ужесточения правил регулирования для банков среднего размера с активами от $100 млрд до $250 млрд. Об этом написала газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на сообщение источников.

По данным собеседников издания, предполагается ужесточение требований к капиталу и ликвидности таких кредитных организаций. ФРС также может усилить стресс-тесты, которые позволяют оценить способность банков выдержать спады.

Белый дом может потребовать изучения возможностей дальнейшего расширения страхования вкладов. К 1 мая Федеральная корпорация по страхованию вкладов должна представить отчет о вероятных изменениях политики в этой области.

Как отметили источники газеты, советники Байдена тянут с принятием некоторых мер из-за боязни критики за помощь богатым людям.

В первой половине марта пресс-служба Федеральной корпорации страховании вкладов (FDIC) сообщила о разорении американского инвестиционного Silicon Valley Bank, который занимал 16-е место по величине активов в США. SVB стал крупнейшим обанкротившимся американским банком за последние 15 лет.

Тогда же власти штата Нью-Йорк закрыли Signature Bank из-за системных рисков.