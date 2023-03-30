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WP: Белый дом потребует ужесточить правила для средних банков после банкротства SVB

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Silicon Valley Bank

Администрация президента США Джо Байдена на этой неделе потребует от Федеральной резервной системы (ФРС) США ужесточения правил регулирования для банков среднего размера с активами от $100 млрд до $250 млрд. Об этом написала газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на сообщение источников.

По данным собеседников издания, предполагается ужесточение требований к капиталу и ликвидности таких кредитных организаций. ФРС также может усилить стресс-тесты, которые позволяют оценить способность банков выдержать спады.

Белый дом может потребовать изучения возможностей дальнейшего расширения страхования вкладов. К 1 мая Федеральная корпорация по страхованию вкладов должна представить отчет о вероятных изменениях политики в этой области.

Как отметили источники газеты, советники Байдена тянут с принятием некоторых мер из-за боязни критики за помощь богатым людям.

В первой половине марта пресс-служба Федеральной корпорации страховании вкладов (FDIC) сообщила о разорении американского инвестиционного Silicon Valley Bank, который занимал 16-е место по величине активов в США. SVB стал крупнейшим обанкротившимся американским банком за последние 15 лет.

Тогда же власти штата Нью-Йорк закрыли Signature Bank из-за системных рисков.

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