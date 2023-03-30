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«Ведомости»: МТС уберет яйцо из логотипа за 1 млрд рублей

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Как пишут «Ведомости», МТС меняет собственное позиционирование на рынке и планирует убрать из своего логотипа фирменное яйцо. Эту информацию изданию подтвердил сотрудник компании и четыре собеседника в компаниях – партнерах и конкурентах МТС.

Также МТС хочет заменить слово «оператор» на «экосистему».

В пресс-службы МТС отказались от комментариев.

Сообщается, что о смене позиционирования компания может быть объявлено на конференции 30 марта. В мероприятии примут участие президент МТС Вячеслав Николаев и ряд вице-президентов компании. Планируется представить «обновленную экосистемную стратегию» оператора.

На разработку нового логотипа и рекламную кампанию МТС может потратить до 1 млрд рублей.

Ранее в России сообщалось о другом ребрендинге. Так, Магазин для заключенных российских колоний переименовали в «Сидим – едим». Площадка занимается продажей продуктов и товаров первой необходимости для заключенных. Отмечалось, что интерфейс и сайт магазина не будут изменены.

Позднее в пресс-службе ФСИН пояснили, что владельцем сайта является коммерческая структура, и они не имеют к «ребрендингу» никакого отношения.

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