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Статистическое ведомство ФРГ: госдолг Германии вырос до рекордной суммы в €2,37 трлн

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Markus Schreiber/AP

Федеральное статистическое ведомство ФРГ сообщило, что государственный долг Германии достиг рекордно высокого уровня €2,37 трлн из-за расходов на борьбу с пандемией коронавируса и энергетического кризиса, передает ТАСС.

Там сообщили, что в конце прошлого года задолженность федеральных, земельных, муниципальных объединений и органов социального обеспечения, включая все дополнительные бюджеты, в общей сложности достигала € 2 367,3 млрд. В ведомстве предварительно подсчитали, что государственный долг вырос на € 46,1 млрд или 2% по сравнению с концом 2021 года и достиг нового максимума. В сравнении с концом третьего квартала прошлого года долг увеличился на €41,9 млрд или 1,8%.

Отмечается, что эти данные учитывают только обязательства перед негосударственным сектором — банки и частные компании в Германии и за рубежом.

Премьер-министр России Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме, заявил, что госдолг России составляет 15% валового внутреннего продукта (ВВП) страны, экономика чувствует себя уверенно.

До этого Минфин Украины сообщил об увеличении госдолга страны до $116 млрд.

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