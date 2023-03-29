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Производители безалкогольных напитков не захотели маркировки их продукции

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Индустрия напитков против новой инициативы, которую предложил Минпромторг, по маркировке безалкогольных напитков и соков. Кроме того, такая инициатива неприемлема в текущих условиях. Об этом «Интерфаксу» заявил президент Союз производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) Максим Новиков.

«Индустрия напитков категорически против запуска эксперимента в текущих условиях. Запуск эксперимента и последующая обязательная маркировка потребуют от индустрии колоссальных финансовых и технологических ресурсов, которые в данный момент отсутствуют», — отметил Новиков.

По его словам, даже в качестве эксперимента эта инициатива преждевременна. Кроме того, в ближайшее время начнется сбор акциза на сахаросодержащие безалкогольные напитки, что тоже повлечет расходы производителей.

Он добавил, что перед запуском эксперимента лучше всего получить все предложения со стороны бизнеса и проанализировать возможные риски.

Ранее в среду российский Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке отдельных видов безалкогольных напитков с 15 мая 2023 года по 1 февраля 2024 года.

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