Российская грузовая AirBridgeCargo возобновит полеты и начнет эксплуатировать Ил-96

Отечественная грузовая авиакомпания AirBridgeCargo возобновит работу, приостановленную год назад из-за санкций, в июне 2023 года на самолетах Ил-96. Об этом написало агентство «Прайм» со ссылкой на сообщение пресс-службы крупнейшей грузовой авиагруппы России «Волга-Днепр», в которую входит AirBridgeCargo.

«Авиакомпания «ЭйрБриджКарго» (АВС) возрождает воздушные грузовые мосты Китай — Россия на отечественных самолетах Ил-96-400Т. Перевозчик являлся крупнейшим эксплуатантом грузовых самолетов Boeing 747 в России и поддерживал стабильность логистических цепочек для своих заказчиков на глобальном уровне с 2004 года», — говорится в сообщении.

Первый рейс после перерыва компания выполнит по маршруту Москва — Пекин.

AirBridgeCargo приостановила работу в марте 2022 года из-за санкций западных стран.

В августе 2022 года интернет-издание РБК сообщило, что группа «Волга-Днепр» приняла решение сократить практически всех оставшихся пилотов дочерних грузовых авиакомпаний AirBridgeCargo и «Атран», которые летали на самолетах Boeing. Сокращение тогда должно было затронуть свыше 200 летчиков.