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Портфель электронных банковских гарантий Альфа-Банка составил 105 млрд рублей

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пресс-служба Альфа-Банка

По итогам 2022 года портфель электронных банковских гарантий Альфа-Банка вырос на 84% и составил 105 млрд рублей, сообщает пресс-служба банка. При этом выдачи гарантий также выросли на 84% и составили 131 млрд рублей.

Как рассказал руководитель департамента гарантийного бизнеса и контактного финансирования Альфа-Банка Александр Попов, в банке знают нужды клиентов, и поэтому ведется постоянная работа над автоматизацией, упрощением процессов, а также увеличением лимитов для важных отраслей.

«Мы стараемся уделить особое внимание не только частному сегменту, но и социально ориентированным компаниям, работающим с организациями здравоохранения, образования, муниципальными организациями. Весь комплекс приводит к таким значительным результатам», — отметил он.

В Альфа-Банке уточнили, что за прошлый год появились новые предложения для клиентов. Так, например, они могут получить гарантию до 10 млн. рублей только по одному документу – паспорту генерального директора компании. Кроме того, решение по такой гарантии может быть принято в течение часа.

Также в различных отраслях были значительно увеличены лимиты электронных банковских гарантий. Для компаний, которые выполняют контракты по капитальному строительству, верхний лимит вырос более чем в 2 раза – с 30 до 70 млн рублей. При этом максимальная сумма гарантии на обеспечение участия в тендере теперь может составлять до 100 млн рублей.

Вместе с тем, банк уделяет большое внимание социальной ответственности и представляет выгодные условия для социально ориентированных организаций. Так, например, Альфа-Банк расширил лимиты для компаний, поставляющих продукты питания в школы и детские сады. А для организаций, поставляющих медицинские изделия в больницы и поликлиники тоже увеличился максимальный лимит – со 150 до 300 млн рублей.

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