Биткоин поднялся в цене выше $28 тысяч

Первая криптовалюта в мире биткоин подорожала до $28 тыс., в соответствии с данными криптовалютной биржи Binance.

К 10:55 (по мск) биткоин торгуется на уровне $28 136, подорожав за сутки на 3,9% после падения до $26,7 тыс. на фоне сообщения о подаче иска Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CTFC) к бирже Binance.

Ведущие альткоины также подорожали. Стоимость Ethereum за 24 часа выросла на 5%, до $1,82 тыс., одна монета Ripple подорожала на 12,6%, до $0,55, обновив максимум с начала мая 2022 года.

В первой половине марта американский инвестор, автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки призвал покупать биткоин в ожидании «вторжения фальшивых денег». До этого Кийосаки заявлял, что курс биткоина вырастет до $500 тыс. уже к 2025 году.

В декабре пресс-служба американского инвестиционного банка Goldman Sachs опубликовала прогноз согласно которому, золото имеет куда большие преимущества над биткоином в долгосрочной перспективе из-за меньшего времени до момента полного возврата инвестиций.