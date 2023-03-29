Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Володин: индексация социальных пенсий с 1 апреля превысит темпы инфляции

close
100%
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что с 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 3,3%, что позволит обогнать темпы инфляции. Об этом сообщает Telegram-канал Госдумы.

«Социальные пенсии повысят на 3,3% в дополнение к проведенной в июне 2022 года индексации на 10%. Таким образом, рост будет выше темпа инфляции», — отметил Володин.

Спикер Госдумы добавил, что индексация затронет примерно 4 млн пенсионеров, получающих пенсию по инвалидности, потере кормильца и проч.

Также с 1 апреля вступает в силу закон о защите средств материнского капитала при приобретении жилья. Ужесточатся требования к кредитным потребительским кооперативам, на погашение займов которых может быть направлен материнский капитал.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации заявляли, что граждане РФ, проживающие за рубежом, в 2023 году смогут и дальше получать пенсии на открытые российские банковские счета или за границей в рублях.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях