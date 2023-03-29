Минпромторг РФ предлагает провести эксперимент по маркировке соков

Российский Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке отдельных видов безалкогольных напитков с 15 мая 2023 года по 1 февраля 2024 года, сообщает ТАСС, ссылаясь на соответствующий проект постановления, который был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Провести с 15 мая 2023 г. по 1 февраля 2024 г. на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов безалкогольных напитков, в том числе ‎с соком, и соков», — говорится в тексте документа.

Ранее врач-диетолог, эндокринолог, терапевт клиники экспертной медицины «Медгород» Наталья Лазуренко рассказала, что запивать горячую пищу холодной водой крайне нежелательно, так как это нарушит процессы пищеварения в организме.

Другой врач, эксперт общей практики медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье», Ольга Фролова пояснила, что

человеку не нужно выпивать 6-8 стаканов воды в день, достаточно пить воду или другие напитки при жажде.