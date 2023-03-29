Adidas потребовал отменить регистрацию торгового знака движения Black Lives Matter в США

Немецкий производитель спортивной обуви, одежды и аксессуаров Adidas направил в Ведомство по патентам и товарным знакам США (United States Patent and Trademark Office) документ с требованием отменить регистрацию товарного знака движения Black Lives Matter (BLM). Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

Производитель объяснил свою просьбу схожестью логотипов. В Adidas подчеркнули, что используют три полоски для оформления выпускаемых товаров по всему миру с 1952 года.

«Потребители, знакомые с товарами и услугами, которые в течение долгого времени ассоциировались с товарным знаком [Adidas] в виде трех полосок, по всей вероятности, подумают, что товары и услуги, предлагаемые заявителем (движение BLM), являются теми же, что предлагает и Adidas, связаны с ними или спонсируются компанией», — сказано в документе.

Black Lives Matter Global Network Foundation хочет зарегистрировать в качестве товарного знака три желтые полоски. Такую эмблему организация планирует размещать на спортивной одежде.

В первой половине января телеканал ABC News сообщил, что темнокожий американец, двоюродный брат соосновательницы движения BML Кинан Андерсон попал в больницу после удара электрошокером при конфликте с полицейским. Вскоре мужчина скончался в результате остановки сердца.