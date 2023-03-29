В Приморском крае продлили налоговую льготу для игорного бизнеса

Депутаты Законодательного собрания Приморского края приняли региональный закон, продлевающий налоговую льготу для игорного бизнеса до июня 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно поправкам, резиденты игорного бизнеса с января по июнь текущего года будут платить 85 тыс. рублей за один игровой стол и 5,5 тыс. рублей за один игровой автомат. Во втором полугодии решено вернуть изначальные ставки в 125 000 и 7 500 рублей соответственно.

«Предлагаем приступить к постепенному сворачиванию мер поддержки и возвращению к первоначальному налогообложению <…> со второго полугодия этого года», — заявил зампредседателя правительства Приморского края Николай Стецко.

По его словам, сейчас наблюдается рост внутреннего турпотока и стабилизация экономической обстановки в регионе.

Ранее председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев заявил об идее включить игорный бизнес в России в одно из направлений событийного туризма.