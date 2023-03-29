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В Приморском крае продлили налоговую льготу для игорного бизнеса

В Приморье продлили налоговую льготу для игорного бизнеса до июня 2023 года

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Depositphotos

Депутаты Законодательного собрания Приморского края приняли региональный закон, продлевающий налоговую льготу для игорного бизнеса до июня 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно поправкам, резиденты игорного бизнеса с января по июнь текущего года будут платить 85 тыс. рублей за один игровой стол и 5,5 тыс. рублей за один игровой автомат. Во втором полугодии решено вернуть изначальные ставки в 125 000 и 7 500 рублей соответственно.

«Предлагаем приступить к постепенному сворачиванию мер поддержки и возвращению к первоначальному налогообложению <…> со второго полугодия этого года», — заявил зампредседателя правительства Приморского края Николай Стецко.

По его словам, сейчас наблюдается рост внутреннего турпотока и стабилизация экономической обстановки в регионе.

Ранее председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев заявил об идее включить игорный бизнес в России в одно из направлений событийного туризма.

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