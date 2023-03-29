Россиянам назвали условие для увеличения пособий на детей в апреле

Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты Управление человеческими ресурсами РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала о способе увеличить пособия для детей, пишет «Прайм».

Расчет выплат отдельной семье будет зависеть от среднедушевого дохода, указала эксперт

Ранее семья могла получать выплату в размере половины от регионального прожиточного минимума, а сейчас этого показателя недостаточно для превышения семьей минимума среднедушевого дохода. Пособие в таком случае может быть увеличено до 75%. Объем может измениться и при переезде в другой регион.

Это произойдет, если в этом субъекте РФ прожиточный минимум выше. Наряду с эти он может и снизиться, если минимум ниже.

Ранее глава «Росатома» рассказал о мерах поддержки семьям мобилизованных сотрудников. Алексей Лихачев подчеркнул, что «Росатом» продлит все меры материальной и социальной поддержки работников, призванных на воинскую службу в зоне проведения СВО.

«Соответствующий приказ мною подписан и уже направлен в организации отрасли. При этом будет продлена не только ежемесячная выплата в размере 50 тыс. рублей, но и все другие меры: по компенсации ипотечной ставки и аренды жилья, оплаты детских садов и отдыха детей, сохраняются единовременные выплаты в сложных жизненных ситуациях», — заявил он.