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Wildberries запустил новый сервис туристических услуг

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Интернет-ретейлер Wildberries объявил о запуске нового сервиса туристических услуг, где пользователи смогут простроить свой маршрут и купить билеты. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«Wildberries запустил портал туристических услуг vmeste.wildberries.ru», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, портал включает в себя агрегацию авиабилетов, а также железнодорожных и автобусных билетов. Сервис позволит сравнивать несколько альтернативных вариантов по цене и видам транспорта. Помимо того, пользователям станут доступны экскурсионные и оздоровительные программы.

«Видим, что наши покупатели все чаще интересуются путешествиями по России», — заявили в компании.

Ранее стало известно, что Wildberries совместно с партнерами запустила тестовую доставку сверхгабаритных товаров в ряде российских регионов. В рамках пилотного проекта грузовая курьерская доставка мебели, инструментов и сантехники стала доступна жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Калужской, Тульской и Рязанской областей.

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