Россия отменит роуминг c Казахстаном, Киргизией и Арменией

Россия отменит международный сотовый роуминг с Казахстаном, Киргизией и Арменией к 2025 году. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на приложение к запросу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), направленное всем крупным сотовым операторам союзных государств и Минэкономразвития РФ.

В документе ЕЭК призвало до 14 апреля предоставить информацию о тарифах на услуги связи в международном роуминге, а также данные о числе абонентов, объеме и стоимости оказанных услуг сотовой связи абонентам государств — членов ЕАЭС с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года.

Согласно запросу, операторы должны провести мероприятия по пресечению мошенничества на своих сетях.

В материале сообщается, что ЕЭК потребовала от мобильных операторов в ЕАЭС до 2025 года разработать «правила использования справедливых тарифов» на территории стран — участниц союза и уменьшить тарифы на услуги международного интерконнекта и внедрить обновленные тарифы на услуги сотовой связи для абонентов ЕАЭС.

Ранее стало известно, что телеком-операторы РФ «Билайн», «Мегафон» и Tele2 в ноябре договорились о запуске национального роуминга на территории вошедших в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.