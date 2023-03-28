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«Страна.ua»: Киеву не хватает средств для выплат по долгам вопреки росту заимствований

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Минфин Украины не может собрать достаточно средств для выплаты долгов по облигациям внутреннего государственного займа (ОВЗГ). Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Ситуацию не смог переломить даже рост заимствований по новым выпускам этих ценных бумаг, отмечается в материале. 28 марта Минфин Украины разместил несколько новых выпусков ОВГЗ на $475,8 млн, что в шесть раз превышает сумму, привлеченную во время предыдущего выпуска таких облигаций 14 марта.

До 27 апреля Минфин Украины должен будет погасить ранее выпущенные в национальной валюте ОВГЗ на сумму в $834 млн и потратить еще $672,2 млн долларов на погашение облигаций, номинированных в иностранной валюте без учета выплаты по процентам.

В 2022 году для решения этой проблемы Нацбанк Украины прибегал к эмиссии гривны, однако в 2023 году украинский госрегулятор пообещал избежать применения этого средства, чтобы сохранить возможность сотрудничества с МВФ.

Ранее RT сообщал, что Украина должна выплатить в 2023 году около $17,9 млрд государственного долга.

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