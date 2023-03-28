Глава Росатома рассказал о планах развития композитной отрасли

В 2016 году руководством Минпромторга РФ был принят ряд решений, которые с одной стороны поддержали госкорпорацию «Росатом», с другой дали толчок для развития в России композитной отрасли, рассказал сегодня в рамках состоявшегося в Москве Х форума «Композиты без границ» глава госкорпорации Росатом Алексей Лихачев. На тот момент, по его словам, соотношение импортных компонентов и российских было не в пользу отечественного производства. Но за эти годы выручка компонентного дивизиона «Росатома» выросла в 15 раз, удалось добиться 100-процентого импортозамещения.

В ходе пленарного заседания, посвященного перспективам отечественной отрасли композитов в условиях новых вызовов и возможностей, глава «Росатома» Алексей Лихачев отметил, что в 70-е годы в России занимались композитами для центрифуг, где обогащаются урановые руды. В 90-х компетенции частично были утеряны. В «нулевых» два предприятия были включены в контур атомной отрасли, но это были технологии прошлого века.

После 2016 года в России начала разворачиваться композитная отрасль в рамках отдельного дивизиона Росатома, компании «Юматекс».

«Сейчас мы вышли на другое качество. Сегодня мы имеем колоссальную экономию по целому ряду изделий, как гражданского, так и специального назначения, если применяем композитные решения», — заявил глава «Росатома»

Лихачев подчеркнул, что в прошлом году была подписана новая дорожная карта, которая утвердила новые задачи для отрасли: «максимальное движение в сторону конкретных конечных продуктов, научно-технический задел с выходом в новые качества замкнутого цикла производства на собственной компонентной базе и подготовка нового поколения композитчиков».

Также на форуме было объявлено о создании нового производства по выпуску ветролопастей совместного с Ульяновской областью.

Участвовавший в пленарном заседании зампред правительства Виктор Евтухов рассказал присутствовавшим о господдержке производства композитных материалов. По его словам, в настоящее время реализуется более 150 проектов по производству композитных материалов с суммарными инвестициями, превышающими 160 млрд. рублей.

Также он добавил, что продолжают работать государственные субсидии на проведение НИОКР. При реализации крупных проектов чиновник предложил воспользоваться новым финансовым инструментом – кластерной инвестиционной платформой, где «созданы неплохие условия по привлечению средств под эффективную процентную ставку на определенном периоде», уточнив, что композитные материалы внесены в перечень востребованной продукции.