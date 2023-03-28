Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ДОМ.РФ рассказали о развитии «зеленых» финансовых инструментов в строительстве

close
100%
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Таксономия проектов устойчивого (в том числе «зеленого») развития, утвержденная правительством России, позволила развивать «зеленые» финансовые инструменты в строительстве, которые реализует ДОМ.РФ, включая зеленые облигации Банка ДОМ.РФ и зеленые ИЦБ. Об этом на конференции «Ипотечное кредитование в России» рассказала директор по устойчивому развитию ДОМ.РФ Марина Слуцкая.

По ее словам, «зеленый» стандарт ГОСТ Р для многоквартирных домов является базой для создания «зеленой» ипотеки, проектного финансирования, облигаций застройщиков и банков, а также ипотечных ценных бумаг.

Она считает, что на сегодняшний день потенциал «зеленого» финансирования проектов жилищного строительства достаточно высокий. К зеленым проектам в строительстве отнесены, среди прочего, зеленые и энергоэффективные дома, «зеленая» ипотека, уточнила Слуцкая

Кроме того, директор по устойчивому развитию ДОМ.РФ рассказала, что компания вместе с методологическим центром правительства РФ по зеленому финансированию разработала рекомендации о развитии таких финансовых инструментов.

«Внесенные в марте изменения в таксономию дают перспективы для запуска стимулов развития экологичных проектов в строительстве. Изменения могут простимулировать и выпуск «зеленых» облигаций, средства от привлечения которых пойдут на финансирование или рефинансирование кредитов, выданных на покупку квартир в энергоэффективных домах», — отметила Слуцкая.

По ее мнению, формирование и развитие таких механизмов станет драйвером спроса на «зеленое» и энергоэффективное строительство и подтверждение соответствия зеленых зданий стандарту ГОСТ Р.

Также в ДОМ.РФ уточнили, что система подтверждения соответствия проектов многоквартирных домов «зеленому» стандарту уже готовится к запуску. Институт развития выступит ее оператором и обеспечит процесс оценки на базе единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). В системе появится модуль подтверждения соответствия, где через личный кабинет застройщики смогут подать анкету на получение зеленого «паспорта». Уже сейчас девелоперы могут пройти предварительный скоринг на соответствие шести обязательным критериям стандарта.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях