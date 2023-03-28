В ДОМ.РФ рассказали о развитии «зеленых» финансовых инструментов в строительстве

Таксономия проектов устойчивого (в том числе «зеленого») развития, утвержденная правительством России, позволила развивать «зеленые» финансовые инструменты в строительстве, которые реализует ДОМ.РФ, включая зеленые облигации Банка ДОМ.РФ и зеленые ИЦБ. Об этом на конференции «Ипотечное кредитование в России» рассказала директор по устойчивому развитию ДОМ.РФ Марина Слуцкая.

По ее словам, «зеленый» стандарт ГОСТ Р для многоквартирных домов является базой для создания «зеленой» ипотеки, проектного финансирования, облигаций застройщиков и банков, а также ипотечных ценных бумаг.

Она считает, что на сегодняшний день потенциал «зеленого» финансирования проектов жилищного строительства достаточно высокий. К зеленым проектам в строительстве отнесены, среди прочего, зеленые и энергоэффективные дома, «зеленая» ипотека, уточнила Слуцкая

Кроме того, директор по устойчивому развитию ДОМ.РФ рассказала, что компания вместе с методологическим центром правительства РФ по зеленому финансированию разработала рекомендации о развитии таких финансовых инструментов.

«Внесенные в марте изменения в таксономию дают перспективы для запуска стимулов развития экологичных проектов в строительстве. Изменения могут простимулировать и выпуск «зеленых» облигаций, средства от привлечения которых пойдут на финансирование или рефинансирование кредитов, выданных на покупку квартир в энергоэффективных домах», — отметила Слуцкая.

По ее мнению, формирование и развитие таких механизмов станет драйвером спроса на «зеленое» и энергоэффективное строительство и подтверждение соответствия зеленых зданий стандарту ГОСТ Р.

Также в ДОМ.РФ уточнили, что система подтверждения соответствия проектов многоквартирных домов «зеленому» стандарту уже готовится к запуску. Институт развития выступит ее оператором и обеспечит процесс оценки на базе единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). В системе появится модуль подтверждения соответствия, где через личный кабинет застройщики смогут подать анкету на получение зеленого «паспорта». Уже сейчас девелоперы могут пройти предварительный скоринг на соответствие шести обязательным критериям стандарта.