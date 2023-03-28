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Минфин РФ выплатил купон по евробондам с погашением в 2035 году на 7,8 млрд рублей

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Минфин России сообщил в Telegram-канале, что полностью выплатил купон по выпуску суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах, с погашением в 2035 году на 7,8 млрд рублей.

«Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2035 году в сумме 7,8 миллиарда рублей (эквивалент 102 миллионов долларов) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»)», — cказано в сообщении.

Министерство подчеркнуло, что оно полностью выполнило обязательства по обслуживанию ценных бумаг РФ.

Ранее сообщалось, что Минфин России выплатил купон по евробондам в размере 10,9 млрд рублей по внешним облигациям с погашением в 2028 году.

Евросоюз заблокировал около €300 млрд резервов Центробанка РФ и заморозил около €19 млрд в активах, принадлежащих российским бизнесменам, попавшим под европейские санкции, напоминает арабское СМИ. Силуанов заявил, что России есть что предложить Западу, поэтому все будет зависеть от их желания вести соответствующий диалог.

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