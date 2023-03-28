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Компания Alibaba проведет крупнейшую реструктуризацию с момента основания

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Global Look Press

Компания Alibaba будет разделена на шесть независимых организаций, чтобы ускорить процесс принятия решений. Об этом сообщает гонконгское издание South China Morning Post.

В письме сотрудникам руководство компании сообщило, что шесть организаций будут включать группу по развитию облачного интеллекта, а также пять отделений: электронной коммерции Taobao - Tmall, логистических операций Cainiao, по оказанию услуг на местах, глобальной электронной коммерции и цифровых СМИ и развлечений.

Каждой из организаций предстоит найти свой способ заработка и выживания в конкурентной рыночной экономике, отметили в компании.

27 марта сообщалось, что сооснователь Alibaba Джек Ма вернулся в КНР спустя год за границей. Джек Ма ушел с поста исполнительного директора Alibaba в 2019 году и заявил, что хочет посвятить свое время благотворительности и сельскому образованию.

Возвращение Ма связывают с попытками Пекина восстановить доверие предпринимателей. Недавно новый премьер-министр Китая Ли Цян заявил, что «приверженность правительства этому направлению (поддержке частного сектора. — «Газета.Ru») однозначна и непоколебима». После возвращения Джека Ма акции Alibaba, торгуемые в Гонконге, выросли более чем на 4%.

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