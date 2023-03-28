Правительство расширит гарантии сохранности долгосрочных сбережений

Правительство РФ расширит гарантии сохранности долгосрочных сбережений по аналогии с теми, что действуют по банковским вкладам. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во вторник.

«Расширим также систему гарантий сохранности сбережений по аналогии с той, которая сейчас действует по банковским вкладам», — рассказал Мишустин, выступая на стратегической сессии по вопросу обеспечения финансового суверенитета (цитата по ТАСС).

Сейчас в России банковские вклады застрахованы на сумму до 1,4 млн рублей. В случае отзыва у банка лицензии, вкладчик получает деньги со вклада в рамках этого лимита. Средства выплачиваются через банк-агент, которого назначает Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Максимальный срок выплат – две недели с момента лишения банка лицензии.

В 2022 году заксобрание Ленинградской области выступило с предложением увеличить сумму государственной страховки по вкладам с 1,4 до 3 млн рублей. В АСВ на это сообщили, что суммы действующей госстраховки по депозитам в 1,4 млн рублей хватает для защиты почти всех вкладчиков.