Минфин оценил долю нелегального пива на российском рынке в 10%

Доля нелегального пива на рынке в России составляет порядка 10%. Об этом рассказал на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам заместитель директора департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка Минфина Александр Коробутов.

«Рынок нелегальный оценивается в порядка 10%», — сказал Коробутов (цитата по ТАСС).

Ранее Госдума приняла законопроект о создании реестра производителей пива и сидра во втором чтении. Замдиректора департамента Минфина объяснил, что, если обнаружат не включенное в реестр оборудование, его изымут и уничтожат.

«Данные меры показали себя эффективными в борьбе с нелегальной алкогольной продукцией в сфере крупкой алкогольной продукции», — отметил Коробутов.

При этом он сказал, что после создания реестра пиво не подорожает.

Ранее РИА Новости сообщило, что в январе 2023 года среди алкогольных напитков в годовом выражении больше всего цены выросли на сидр (+35%) и пиво (+5%). При этом средний чек на покупку продуктов в магазинах несетевой розницы за год вырос в среднем на 20% и составил 600 рублей.