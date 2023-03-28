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ЕП готовит пакет законов по борьбе с обходом санкций «российскими олигархами»

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Jean-Francois Badias/AP

Комитеты Европарламента по экономике и внутренним вопросам проводят промежуточное голосование по пакету законов в рамках борьбы с отмыванием денег, которые «закроют лазейки» для крупных российских бизнесменов, находящихся под европейскими санкциями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на фракцию «Европейская народная партия» (ЕНП).

По словам представителя партии в Европарламенте Людека Нидермайера, борьба с отмыванием денег до сих пор «лучше работала на бумаге, чем в реальности», и санкции, принятые в отношении «российских олигархов», оказались «непростым делом» для властей государств-членов.

Он подчеркнул, что с принятием нового пакета санкций будет закрыто «множество лазеек, которые слишком облегчают жизнь отмывающим деньги». В ЕП выявят конечных бенефициаров компаний, недвижимого имущества и земель, и выяснят не только владельцев дорогостоящих активов, таких как яхты или частные самолеты, но и то, как эти активы были приобретены, уточнил политик.

В ЕНП также рассказали, что законопроект предполагает создание специального органа – Агентства ЕС по борьбе с отмыванием денег. Оно должно усилить координацию между странами союза, унифицировать национальные реестры недвижимости, а также облегчить трансграничный доступ к информации в рамках борьбы с отмыванием денег и обходом санкций.

Ранее Bloomberg писало, что министры стран ЕС готовы одобрить инициативу, которая даст им право временно запрещать российским экспортерам заранее резервировать мощности инфраструктуры европейских стран, необходимые для поставок СПГ.

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