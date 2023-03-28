Аналитик Самиев заявил, что прогноз о «потерянном десятилетии» в экономике достаточно позитивный

Прогноз о потерянном десятилетии в мировой экономике достаточно позитивный, учитывая, что в нем нет стагнации. Об этом «Ленте.ру» заявил экономист, генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

«Когда упоминаются такие термины, как «потерянный какой-то период», это значит, что нет принципиально качественного развития экономики. Технологического, структурного. Только очень низкие темпы роста, стагнация. Потерянное десятилетие означает, что не будет большого кризиса, больших шоков», — отметил Самиев.

По его словам, что кризис, который затронет большинство стран, к сожалению, все-таки наступит. При этом основной эпицентр этих событий будет расположен в западных странах.

Он добавил, что Россия из-за санкций оказалась отрезана от западных рынков, что привело к состоянию защищенности от экономических шоков, которые затронули Запад. Однако полностью избежать потерь нельзя, ведь кризис все равно повлияет на сырьевые рынки, что отразится на нефтегазовых доходах страны.

Ранее во вторник главный экономист и старший вице-президент по экономике развития Всемирного банка Индермит Гилл заявил, что в мировой экономике может наступить «потерянное десятилетие». Такое положение дел плохо повлияет на решение насущных проблем: хронической бедности, различий в доходах и изменения климата.