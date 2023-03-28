Экономист Хазанов заявил, что мировая экономика стоит на пороге глобального кризиса

В настоящее время в глобальной экономике наметились признаки нового глобального кризиса. Основными причинами стали рост цен на энергетические носители в Европе и Китае в 2021 году и усилившееся санкционное давление на Россию в 2022 и 2023 гг., приводит слова независимого эксперта в сфере промышленности и энергетики Леонида Хазанова «Лента.ру».

«Опасения о потерянном для мировой экономики десятилетии имеют под собой основания. Экономические трудности начались с энергетического кризиса в Европе и в Китае в 2021 году, когда выросли цены на энергоносители. Затем он перерос в санкционный кризис, связанный с Россией, а теперь возник еще и банковский кризис», — заявил Хазанов.

В сложившейся ситуации нельзя исключать возможного снижения реальных доходов населения и массового банкротства западных банков после краха крупной инвестиционной кредитной организации Silicon Valley Bank в США и швейцарского Credit Suisse. При этом список потенциальных проблем для мировой экономики не ограничивается только этими рисками — дальнейшее развитие событий может быть «каким угодно», заключил он.

28 марта главный экономист Всемирного банка Индермит Гилл заявил, что в мировой экономике может наступить «потерянное десятилетие». Такое положение дел негативно повлияет на решение ключевых проблем, стоящими перед ведущими странами: хронической бедности, различий в доходах и изменения климата.