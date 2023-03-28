Bloomberg: Китай обогнал США и стал крупнейшим в мире кредитором стран-должников

Китай составил конкуренцию США в борьбе за право кредитования стран-должников. КНР стал крупнейшим в мире кредитором развивающихся государств, что может грозить продолжительными финансовыми трудностями для последних, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на результаты исследования экономистов Всемирного банка, исследовательского проекта AidData в Колледже Уильяма и Мэри, Гарвардского университета и Кильского института мировой экономики Германии.

В качестве источника финансирования для предоставления кредитов развивающимся странам власти Китая используют значительные резервы местного Центробанка. Размеры денежных резервов валютного регулятора для данных целей оцениваются в $3,3 трлн, уточняется в статье.

«В мире началась новая глобальная система трансграничного кредитования стран, испытывающих долговое бедствие, которая конкурирует с руководимыми США структурами, действующими с 1940-х годов. За последние два десятилетия Народный банк Китая заключил соглашения о свопах с 40 странами и торговыми блоками на сумму около 580 миллиардов долларов», — говорится в материале.

С 2016 по 2021 год минимум две страны-должника Китая столкнулись с определенными трудностями при выплатах Пекину. При этом финансовые проблемы усугубились последствиями коронавирусной пандемии. Для сравнения, за этот же период Международный валютный фонд (МВФ) выделил на оказание помощи развивающимся государствам только $144 млрд, заключается заметке.

22 марта в сенат конгресса США внесли законопроект о запрете кредитования Китая Всемирным банком. Данная инициатива объясняется тем, что американские власти обязаны убедиться, что их деньги и ресурсы направляются тем странам, которые больше всего в них нуждаются, а не КНР.